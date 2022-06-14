AKP’ye kendi çocukları bile oy vermeyecek

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, gençlerin AKP’den rahatsız olduğunu söylerken, “AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor” dedi.

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile AK Partiye oy vermeyecek. Daha önce AKP’ye oy vermeyen ancak bu seçimde oyunu AKP’ye vermeyi düşünen bir Allah’ın kuluna rastlamadım” dedi. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre gençlerle özel olarak çalıştığını belirten Kulat, “AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor” dedi.

BİRİNCİ PARTİ DEĞİL

“18 -30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız” diyen Kulat, “Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen” ekini yaptı. Kulat, açıklamasında ise “AK Parti’ye daha önce oy veren seçmenlerin 3’te 1’indeki oy kaybını net hissediyorsunuz” dedi. Türkiye’yi 8 bölgeli araştırdıklarına da dikkat çeken Kulat, şunları söyledi: “7 coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti’nin politikalarını yeterli bulmuyor.’’

Haber Merkezi