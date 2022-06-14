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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

AKP’ye kendi çocukları bile oy vermeyecek

14 Haziran 2022, Salı 18:06
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, gençlerin AKP’den rahatsız olduğunu söylerken, “AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor” dedi.

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile AK Partiye oy vermeyecek. Daha önce AKP’ye oy vermeyen ancak bu seçimde oyunu AKP’ye vermeyi düşünen bir Allah’ın kuluna rastlamadım” dedi. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre gençlerle özel olarak çalıştığını belirten Kulat, “AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor” dedi.

 

BİRİNCİ PARTİ DEĞİL

“18 -30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız” diyen Kulat, “Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen” ekini yaptı. Kulat, açıklamasında ise “AK Parti’ye daha önce oy veren seçmenlerin 3’te 1’indeki oy kaybını net hissediyorsunuz” dedi.  Türkiye’yi 8 bölgeli araştırdıklarına da dikkat çeken Kulat, şunları söyledi: “7 coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti’nin politikalarını yeterli bulmuyor.’’

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    14.6.2022 18:16:46

    Geçen gün davet eden bir AKP li dostların yanına gittim.Yenge hanım,evlatlar dahi 'baba senin hatrın için oy verdik ve zamalrı yedik.Kusura bkama babacığım bundan sonra AKP ye oy vermeyeceğim,deyince yenge hanımda bende bende diye seslendi.Dostum kalemiz içten fethedildi ,yolun sonuna geldik demesinmi. Hayırlı,ve huzurlu günler yakında.

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