Akşener: Bu umudu sağlayan sizlersiniz

İYİ Parti, İstanbul’daki 100 bininci üyesine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dün törenle rozet taktı.

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı. Akşener, buradaki konuşmasında, “Bugün buraya gelirken düşündüm, ‘Ne konuşup ne söylerim’ diye düşündüm. Halbuki çok söze gerek yok. (...) Bugün Türkiye’de bir umut varsa, 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa; bu Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin, bu ucube sistemin, Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin ister 2023 Haziran’ında ister daha önce olacak bir seçimde gideceğine, yanlarına bu ucube sistemi de alıp gideceğine inanıyorsa işte bu umudu sağlayan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - anka