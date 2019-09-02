Almanya'da eyalet seçimlerinde aşırı sağcı partilerin oyları arttı

Almanya'nın başkent Berlin'i çevreleyen Brandenburg ile Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre aşırı sağcı AfD'nin oyları arttı.

Almanya'nın başkent Berlin'in komşusu Brandenburg ile Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oyları arttı. Buna göre; Saksonya'da, Başbakan Angela Merkel'in partisi olan merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti (CDU) birinci parti olsa da rakiplerinin az farkla önüne geçti. Brandenburg'da ise AfD, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) az farkla gerisinde kalıyor. AfD, her iki eyalette de ikinci parti konumuna geldi. İktidar partilerinin oy oranları ise, beklenenin üstünde oldu. İlk sonuçlara göre Saksonya'da Merkel'in partisi CDU'nun oyları 2014 seçimlerine kıyasla 7,4 puan gerileyip %32 oldu. Branderburg'da da SPD oyların %27,2'sini aldı. AfD'nin oyları da %22,9'da kaldı.

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