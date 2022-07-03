Altılı masa beşinci kez toplandı

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle kurulan 6’lı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

Görüşmede aday açıklanmazken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “üçüncü kez adaylığı” tartışmasında “söylem birliği” belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluştu. Toplantıda liderlerin, Erdoğan’ın açıkladığı “üçüncü kez adaylığı” ve bunun ardından kamuoyunda başlayan “aday olup olamayacağı tartışmalarını” değerlendirdi. İktidar kanadından 6’lı masaya yönelen “adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına” da karar verildi. “Aday belirleme süreci” ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.

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