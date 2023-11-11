Anayasaya kafa tutmak suçtur

TBMM Danışma Kurulu’nu toplama çalışmaları sonuçsuz kalan CHP önceki akşamdan itibaren Meclis Genel Kurulu’nda “adalet nöbetine” başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Anayasamızda AYM kararlarının herkes için geçerli olduğu, kesin olduğu şekilde yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi AYM kararına, genel anayasaya, genel olarak genel toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargının içindeki bir klik, AKP bir biriminin ekipten bir klikten ve MHP’den Sertifikaya sahip olmak Anayasa’ya kafa tutmaktır.Anayasa’ya kafa tutmak, suçtur;Anayasa’ya kafa tutmak, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir.Siz hepi bir tutan arada Anayasa’yı yok kabul etme durumları bu kamu düzenini nasıl korursunuz?” şeklinde konuştu. Ankara - Anka

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