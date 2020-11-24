Arınç’a: Ahmak - Çakıcı’ya: Ülküdaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarını eleştiren Bahçeli, “Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı için “dava arkadaşımdır” sözlerini yineledi ve şöyle konuştu: “Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki. Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Alaattin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bu da dört. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz.”