Asıl faturayı iktidar sandıkta ödeyecek

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yeni yılda yapılan elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve otoyol zamlarına tepki gösterdi.

Karar’ın haberine göre, “İktidar, gece yarısı kararnameleriyle ülkeyi yönetme alışkanlığını yılbaşı gecesinde de gece yarısı zam yağmuru ile sürdürmüştür” diyen Şahin, şunları söyledi: “Zamlarla faturayı vatandaşa ödeteceğiniz kesin lakin sandık günü geldiğinde faturayı asıl ödeyecek olan iktidardır. Demokrasilerde hesap günü sandığın geldiği gündür. Ne kadar geciktirirseniz geciktirin; sandık gelecek ve siz de sandıkta bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Yol yakınken seçim kararı alın; hem siz daha fazla vebalden kurtulun hem de ülke rahatlasın.”

Haber Merkezi