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11 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Av. Ali Aktaş: Önce sıcak para sonra seçim

11 Temmuz 2021, Pazar
Avukat Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinin, sıcak para akışını sağlayıp seçime gitmek olduğunu iddia etti.

Gazeteduvar’a konuşan Ali Aktaş, “Erken seçim ihtimaline dair neler söylemek istersiniz?” şeklindeki bir soruya dair, “Normal zamanında yapılırsa seçim 18 Haziran 2023’te. Dolayısıyla bir erken seçimin 2022 ilkbahar sonunda yapılması beklenebilir. Buna uygun şartlar var mı derseniz; bence o henüz gözükmüyor. Ekonomik kriz ciddi bir belirleyen. Gitgide büyüyen bir hoşnutsuzluk da var. Lakin bu hoşnutsuzluğun “tam güven kaybı” haline henüz dönüşmediğini de görüyorum. Bu durumda erken seçim olmayacaktır. Lâkin Erdoğan’ın bir seçim kampanyası yapar gibi çalışmaya başladığını da gözden kaçırmamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

 

Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur

Ali Aktaş, “Erdoğan’ın bu kadar yoksunluk ve mağduriyetlerin yaşandığı bir süreçte Okluk koyunda yazlık yaptırmasını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna özetle şöyle cevap verdi:  “İktidar kibrinin ve nobranlığın her şeye malik ve her şeye hakkı olan insan tipi ürettiğini biliyoruz. Özellikle uzun süren iktidar deneyimlerinde bu vardır. Erdoğan’ın da ‘eşitler arasında birinci’ olarak çıktığı yolda, eşitlerinin neredeyse tümünü tasfiye etmesi sonrası bir tür tek adam rolüne büründüğü hepimizin malûmu. Bence o sarayları kendine hak, hazineyi kendine hizmetkâr görüyor. Kendine güveni ve seçmeni manipüle etmekteki başarısı nedeniyle oy kaybı ve politik güven tahribatını aşacağını hesaplıyor olmalı. Ama bu kez bambaşka bir şey var: Ekonomik yoksunluk gitgide büyüyor. Eski bir siyaset adamının dediği gibi ‘Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur.’”

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  • İbrahim Yazgan

    11.7.2021 15:00:52

    Hala tam güven kaybı oluşmamışsa diyecek bir şey yok demekki tam yok olma bekleniyor bu da bayağı bir köşeli jeton sendromuna sahip bir ülkeyiz demektir,ama asıl güven kaybı dine gelen musibetin varlığıdır ki öndeki sebepler bunu gizliyor

  • İbrahim Yazgan

    11.7.2021 14:55:02

    Siyasal İslam denilen grup yavaş yavaş gevşek ağız konuşmaya ve birleşme yolu yapmaya başladı,bkz Erbakan jr.Ama birleşme kelimesi onlar için diken gibi bir nitelemeden öte değil,ne kadar yoksunluk çekmişler ki iktidar her şeylerini tam raydan çıkaran bir katalizör gibi sarsıcı oldu ve memleketi de dini de sarstı.

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