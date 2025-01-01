Babacan: Asla ümidimizi kesmeyelim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Dil Kurumu’nun 2024 yılına en iyi tanım getiren kelimesi olan ‘kalabalık yalnızlık’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akıllara gelen diğer kelimeleri, “Yoksulluk, yolsuzluk, geçim derdi, kayyumlar, kadın ve çocuk cinayeti, korku rejimi, adaletsizlik, torpil, enflasyon, zamlar, bitmek bilmeyen zamlar, verginin de vergisi, asgarînin de asgarîsi ücret” olarak sıralayan Babacan 2025 yılı için kendisinin seçtiği kelimenin “Umutlu olmak” olduğunu ifade etti. Babacan, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu ülkenin gerçek sorunlarını bilenler var. Yeter ki hep birlikte damla damla umudu yeşertelim” dedi.

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