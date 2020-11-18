Babacan: Lafla olmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına konuk oldu.

“Faturayı bir-iki kişiye kesip, ekonomik krizin sorumluluğundan kurtulamazlar” diyen Babacan, şunları söyledi: “Krizin sorumlusu hükümettir, en başında kimin olduğu bellidir. Ekonomide yanlış yapıldıysa, bizzat Cumhurbaşkanının talimatıyla yapılmıştır. Hukukla ilgili samimi ise, Cumhurbaşkanı hemen yargıya diyecek ki; “Hâkimler, savcılar bizden size artık talimatlar gitmeyecek. Kararları hukuka ve vicdanınıza göre alın. Hükümet kontrol ettiği kanallara “Artık tamam size karışmıyoruz. Bizi eleştirebilirsiniz” deseler, yarın memleketin havası değişir ama yapamazlar. Lâfla olmaz bu iş. Taahhüt edeceksiniz ve somut adımlar atacaksınız. Yoksa yıllardır kandırılan vatandaş neden inansın?

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