Baharda seçim olabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında soruları cevapladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, erken seçim tartışmaları ile ilgili Babacan, “Ocak’tan itibaren yokuş aşağı seçime doğru gidecek ülke. Tahminimiz 2022’nin ilkbaharı ya da sonbaharında seçim olabilir. Bizim Ocak’tan itibaren iletişime daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Üç aydır Türkiye şunu yaşıyor; Merkez Bankası Eylülde faiz indirme sürecine girdi, kur sıçradı A’dan Z’ye her şeye zam geldi. Ekim ve kasımda faizler indi yine her şeye zam geldi, kur sıçradı. Aralıkta Merkez Bankası faiz indirip, kur yine sıçrarsa, hayat pahalılığı olarak yansıyacak. Yeni ekonomik modelden bahsediliyorsa onun sonucu şu anda ortada. ‘Bir bildiğimiz var’ diyorlar ya. Bildikleri bir şey yok. Sadece zihni sinir projesi, akıl dışı bir teoriyi uyguluyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi