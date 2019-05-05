Bahçeli: İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız

MHP lideri Bahçeli, “Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlâken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım” dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Yüksek Seçim Kurulu’nun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, millî iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlâken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargâhımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.” AA

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