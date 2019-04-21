Bahçeli’nin örtülü hedefi Erdoğan’dır

Gazeteci Kadri Gürsel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Oy oranımız yüzde 18.81’dir. 18.81, 1881’dir. O da Atatürk’ün doğumudur” sözlerini Twitter’dan değerlendirdi.
Gürsel, “Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır” dedi. Twitter’dan bir paylaşım yapan Gürsel şunları kaydetti; “Bahçeli, AKP’ye ‘yüzde 33’e düştünüz’ demiş oluyor. Hesap basit, Cumhur’un yüzde 52’sinden Bahçeli’nin yüzde 18,81’ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır. Çok ilginç!”