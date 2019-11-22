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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Bahçeli: Seçim zamanında yapılmalı

22 Kasım 2019, Cuma 18:53
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de bir CHP’li ile görüştüğüne ilişkin tartışmalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor” diyen Bahçeli, görüşlerinin net olduğunu, seçimlerin zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılması gerektiğini, bundan tavizlerinin düşünülemeyeceğini söyledi. Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenerek, “CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorular üzerine Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği Cumuhurbaşkanı’nın bir CHP’li ile görüştüğü iddiasını ve erken seçim tartışmasını değerlendirdi. Bahçeli, ülke gündemini  maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ettiğini ifade ederek, “Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor” dedi.

Etiketler: Devlet Bahçeli, seçim
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