Bahçeli: ‘Yüzyılın Anlaşması’ sabotajdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi.

ABD ve İsrail’in ateşle oynadığını söyleyen Bahçeli, “Yüzyılın Anlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, karşı saldırı ve sabotajdır” dedi. ABD ve İsrail’in ateşle oynadığını, Türk ve İslâm âleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorladığını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: “Siyonist zorbalığın emperyalist acımasızlıkla el ele verip Filistinli kardeşlerimizin onurlu hayat tercihlerine hakareti, siyasî ve toprak bütünlüğüne hıyaneti asla kabul edilmeyecek bir düşmanlıktır. Filistin’in tutsaklığa razı olmasını bekleyenler derin bir açmaz ve çelişki içindedir. Kudüs’ün İsrail Devleti’nin bölünmez ve egemen başşehri olacağı kaydedilirken; Filistin’e de Doğu Kudüs’ün mevcut güvenlik bariyerlerinin doğu ve kuzey bölgelerinde bulunan kısımların reva görülmesi tam bir haydutluk ve rezilliktir. Kaldı ki Mescid-i Aksa’nın güvenliğini sağlama rolünün İsrail’e verilmesi de akıl tutulması, ahlak buhranıdır.”