DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ey AKP ve şürekası beceriksizliğinizi hamasetle örtemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarını eleştirdi. Uysal, “İki hafta önce IMF’ye heyet gönderip ‘yüz bulamayan’ AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, şimdi her zamanki Şark kurnazlığıyla ‘Mart kedisi’ gibi başkalarını ‘Mandacı Ekonomistler’ diye itham ediyor” diyen Uysal, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın anlaşılan hedefi TL’yi değersizleştirerek, milli şirketlerimizi ve varlıkları (batırmak) ucuzlatmak sonrasında da yabancılara satılarak ülkeye para girişini sağlamak! Ekonomist(?) Erdoğan’ın dahiyane düşüncesi! Modern Mandacılık bu olsa gerek!” dedi.

Kurtla yiyip kuzuyla ağlıyorsunuz

DP Lideri Uysal paylaşımında şunları söyledi: Modern Mandacılık, KOİ Anlaşmaları ile milletin 25/30 yılını ipotek altına alıp Londra Mahkemelerini adres gösterip, Kurtla yiyip kuzuyla ağlayıp şimdi de millete ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz’ demektir! Modern Mandacılık, aldığınız yanlış iktisadi kararlar ve kötü yönetim sebebiyle Milli şirketleri ve varlıkları ucuzlatıp yabancılara satılmasına vesile olmaktır!”

84 milyonu yalnız bıraktınız

“Ey AKP ve şürekası beceriksizliğinizi hamasetle örtemezsiniz” diye açıklamasını sürdüren Uysal, “Ülkenin kaynaklarını yağmalayacaksınız ve kötü yöneteceksiniz, romantizm içinde dış politika yürüteceksiniz, sınırsız yetki/sıfır denetim anlayışıyla keyfi bir yönetim kuracaksınız, Ülkeyi ve milyonları yoksulluğa-çaresizliğe mahkûm edeceksiniz... Hamasetle örtebilecek misiniz? Ey cesareti cehaletinden büyük sefiller... Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve 84 milyonu, ‘tehlikeli yalnızlık’ sendromu içine düşürdünüz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA