Beştepe oligarkları için yolun sonu göründü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar 1. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Burada konuşan Babacan, “Çarşıda, pazarda, her sokakta vatandaşlarımızla bir aradaydım. Sokaklar ne diyor biliyor musunuz? Sokaklar, derhal seçim diyor. Sokaklar: demokrasi, atılım, derhal, bugün diyor, sabır yok. Artık tünelin ucundaki ışık göründü. Tabi, Beştepe oligarkları için yolun sonu da göründü. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Dönülmez akşamın ufkundayız. 84 milyon el ele vermiş, sandık gününü iple çekiyor. Herkes sabrediyor. Ama sandık günü geldiğinde bu iş bizde diyor” ifadelerini kullandı. İzmir - Anka

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