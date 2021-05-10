Bilgi edinme soruları cevapsız

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir buçuk yıldır bilgi edinmelerine cevap vermeyen kurum ve kuruluşları Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet etti.

Hakverdi’nin 15 ayda verdiği 105 bilgi edinmeden 62 tanesi cevapsız kaldı. Kurumların bilgiyi iletmemeleri ve hukuk tanımamalarının; devlete olan güveni sarstığını ve kurumların şeffaflıktan uzaklaştığını gözler önüne serdiğini söyleyen Hakverdi “Yasal süre olan 15 (on beş) gün içerisinde bilgi edinmelere kanunen cevap verilmesi gerekirken, kurumların gayri ciddî bir şekilde tarafımıza bilgiyi iletmemeleri, hukuk tanımamaları; devlete olan güveni sarsmakta ve kurumların şeffaflıktan uzaklaştığını gözler önüne sermektedir” dedi. İktidarın, vatandaşa hesap verebilme durumundan çoktan uzaklaştığını söyleyen Hakverdi şunları söyledi: “Denetlenme mekanizmasını saf dışı bırakarak, kurdukları saltanatları sağlamlaştıracaklarını, yapılan haksızlıkların faturasının kesilemeyeceğini sanıyorlar. Kurdukları bu düzen onların sonunu getirecek.” Ankara – Fatih Karagöz

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