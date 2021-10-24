DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Kâğıthane ilçe kongresinde konuştu.

Babacan, faiz kararı ile ilgili “Karar açıklandı ve Türk lirası neredeyse yerin dibine battı. Dolar, 10’a yaklaştı. Euro, 11’i geçti. Yani bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes tekrar tekrar fakirleşti bu ülkede. Olanların hepsi sadece bir inat uğruna. Bir inat uğruna, mazlumların ahını alıyorlar şu anda. Bir inat uğruna, ayağında terlikleriyle mitinglerine gelen teyzeleri fakirliğe mahkûm ediyorlar. Bu ülkenin insanları böyle kötü bir yönetimi hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Babacan, “Sayın Erdoğan, vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz. Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla, yani 3Y ile mücadele dediniz; şu anda 3Y’nin adresi bugünkü iktidarınız oldu” dedi.

Ankara - Anka