Bir kişinin vesayet dönemi bitti

Seçim zaferinin ardından Saraçhane’de konuşan İmamoğlu, “bir kişinin vesayet döneminin bittiğini” vurgularken, “Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte Saraçhane’ye gelerek burada toplanan onbinlerce vatandaşa seslendi. 2019 yerel seçimlerini kazandığında yaptığı konuşmaya atıfla ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Merhaba İstanbul. 16 milyon İstanbullu kazandı kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok, biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul’a hayırlı olsun. İstanbul’a bütün insanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler şunu anladık. Siz İstanbul olarak bize dediniz ki; ‘İstanbul’da israf dönemi bitti; temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İstanbul’da milletin parasının, millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti; partizanlık yok liyakat var, adalet var. Dayanışmacı, halkçı belediyecilik var.’”

Seçilen, seçene zulüm yapamaz

“Seçilen, seçene zulüm yapamaz dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz” diyen İmamoğlu, “Kanal yok, İstanbul var, kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Ve seçilmiş yöneticileri yok saymak değil, onlarla çalışmak var demiştir. Onlarla istişare var demiştir. Kontrolsüz, denetim gücü yok. Mertçe adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek çözümleri engelleme yok, UKOME gibi İstanbullunun her sorununda ortak çalışma ortak amaç var demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı, esirgediği Sefaköy, Beylikdüzü metro hattını imzala İstanbul o hizmeti hemen alsın, engelleme işine bak demiştir öyle değil mi? İstanbullu daha ne desin?” Bundan sonraki dönemin vatandaşın lehine olmasını istediklerini vurgulayan İBB Başkanı, “Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibarıyla bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi