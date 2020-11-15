Biri gitti dolar düştü, toptan gitseler ne olur?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası için, “Ben gidenin arkasından konuşmam insanların suratına söylerim. Bir damat bakanın ayrılması ile dolar 1 liraya yakın bir kişinin eyvallahı ile gitti ya toptan gitseler ne olur?” yorumunu yaptı.

Akşener, Bursa’da partisinin üye katılım töreninde konuştu. Akşener’in gündeminde Albayrak’ın istifası vardı. Akşener şöyle konuştu: Ağaların muhteremlerin dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı için çalışıyoruz. Ne mi oldu? İşte damat gitti. Ben gidenin arkasından konuşmam insanların suratına söylerim. Bir damat bakanın ayrılması ile dolar 1 liraya yakın bir kişinin eyvallahı ile gitti ya toptan gitseler ne olur?

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