Borç ertelemek çözüm değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen esnaf ve temsilcilerinin katıldığı Esnaf Kongresi’nde konuştu.

Karamollaoğlu, dünya genelinde koronavirüsü salgınına bağlı olarak toplumsal ve ekonomik sıkıntılar yaşanırken, salgından etkilenen tüm ülkelerin vatandaşlarına, iş yerlerine, çalışanlarına peş peşe destek paketleri açıkladığını ancak Türkiye’nin bu konuda geri kaldığını söyleyerek iktidarı şöyle eleştirdi: “Esnafı ve çalışanları böylesi zor bir dönemde korunamamış, sınırlı destekler ve yetersiz yardımlar sonucunda esnafımıza çözüm yolu olarak bankalar adres gösterilmiştir. Bilinmelidir ki; borcu borçla kapatma alma yöntemi olan kredi paketleri, asla ama asla çözüm ve destek değildir. Veya devlete olan borçlarınızı birkaç ay ertelemek, destek değildir. Yani bunların her birini sanki destekmiş gibi lanse ettirmek aslında yanlış bir metottur.”