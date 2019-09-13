Habertürk’te Mehmet Âkif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir programında konuk olan gazeteci Kemal Öztürk ile Doç. Dr. Selman Öğüt birbirine girdi.

AKP’deki ihraçların konuşulduğu programda Kemal Öztürk, iktidarın yönünü değiştirdiğini ve Erdoğan’ın AKP içerisinde “bir grup” tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyince ortalık karıştı. Kendisine iftira atıldığını belirten Selman Öğüt “Siz herkesi kendiniz gibi biliyor olabilirsiniz. Böyle bir şey söylüyorsanız iftira ediyorsunuz” diye araya girince tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Selman Öğüt Kemal Öztürk’e “Yarın bütün özgür medyada sizi kınayacaklar” ifadelerini kullandı.

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