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7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bu sistem mutlaka değişmeli

06 Nisan 2021, Salı 17:00
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Devletin partisi olmaz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve bu sistemin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 1. Olağan Şırnak İl Kongresi’ni gerçekleştirdi. Babacan burada yaptığı konuşmada ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. İktidarın usûlsüzlükleri neredeyse kural haline getirdiğini söyleyen Babacan, “Meclis’e kanun teklifi geldi oylamayla reddedildi. Meğer iktidar milletvekili yeteri kadar yokmuş. Tabi artık Meclis’in yolunu mu unuttular ya da nasıl olsa Meclis’in bir anlamı kalmadı diye işler iyice mi boşlandı bilmiyoruz. Sistemde artık Meclis’in değeri kalmayınca durum böyle. Teklif reddedildikten sonra ne oldu? Meclis’te iç tüzük var eğer herhangi bir teklif reddedilirse 1 yıl boyunca gündeme alınamaz. Değil bir yıl 1 gün sonra meclise yeniden getirdiler. Açık bir yasa ihlâli, tüzük ihlali. Maalesef Meclis’in hukukuna sahip çıkması gereken Meclis Başkanı ve yönetimi bu hukuksuzlukların önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

Devletin partisi olmaz

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin AYM’nin kararı dikkate alınmadan hazırlandığını belirten Babacan, “Her şeyin net olması lâzım. Hukuk devletinde gri alan bırakılmaz. Hangi suçlar kamu görevine girmesine engel olur bunların açıkça yazılması lâzım. Suçların şahsiliği ilkesi ve masumiyet karinesi nedeniyle bu teklifin sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Kamuda işe alımlarda mülakat sistemi neredeyse birilerinin kayırmacılık aracı haline gelmiş durumda fiilen. Biz mülâkat sistemini kaldıracağız. İş dediğiniz ehline teslim edilir. Devletin partisi olmaz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük sorunu devleti partili bir devlet haline getiriyor. Aşama aşama bunu görüyoruz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve bu sistemin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

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