Bütçe açığı 10’a katlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin, “Bugün açıklanan ekonomik program Türkiye’nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilân etmiştir. 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan millî gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.594 dolardan 8.381 dolara düşeceği açıklanmıştır” dedi.

Babacan açıklamalarında ayrıca, “İsraf ve yanlış yönetim sonucu bütçe açığı tarihi yüksek seviyeye çıkmıştır. Ekonomi yönetimini bıraktığım 2015 yılında 24 milyar TL olan bütçe açığının 2020 yılında tam on kat artarak artarak 239 milyar olacağı ve bu açığın 2023 yılına kadar da düşmeyeceği açıklanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

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