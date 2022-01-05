Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-Rusya Konseyi Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-Rusya Konseyi Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundu. Stoltenberg, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu. AA

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