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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki: 'İbretlik cehaletiyle ABD adına kaygı verici'

25 Eylül 2020, Cuma 11:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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  • Yusuf

    25.9.2020 16:38:38

    Milletin iradesine herkes güvenmeli ve üzerindeki baskıyı kaldırmalı.

Risale-i Nur Külliyatı

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