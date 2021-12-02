Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'ndaki konuşmasında, küresel güvenlik durumunun 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi'nden bu yana büyük ölçüde değiştiğini belirterek "Küreselleşmeyle birlikte güvensizlik de küreselleşti; terör, organize suç, yabancı düşmanlığı ve düzensiz göç her yerde artıyor." ifadesini kullandı.

Tüm bunlara rağmen 50. yılına yaklaşan Helsinki Nihai Senedi'nin güncelliğini koruduğunu ancak AGİT'in 1975'in iş birliği ruhundan uzak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Aramızdaki güven eksikliğini gidererek bu iş birliği ruhunu canlandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarının etkin şekilde ele alınması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu eş başkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı katkı sunabilir. Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz.

Gürcistan ve Moldova'da barışçıl ve sürdürülebilir çözüm çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz. Ara buluculuk çalışmalarımızı değişen güvenlik ortamına sonuç odaklı bir yaklaşımla adapte etmeliyiz. Bunun için Finlandiya ve İsviçre ile eş başkanlık yaptığımız Arabuluculuk Dostları Grubu'ndan istifade etmeliyiz."