CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Gençlik Zirvesi’ndeki sözlerine ilişkin olarak, “Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. “Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin” demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lâzım, iyi oku da öğren... Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz… Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Prompterdan hikâye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını.” ifadesini kullandı.

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