CHP Lideri Kılıçdaroğlu: DP demokrasinin nişanesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da videolu mesajında şunları kaydetti:

“Demokrat Parti ülkemizdeki demokrasinin nişanesi olan siyasî partilerden biridir. Ülkemizdeki demokrasinin inşasında geçmişten bugüne kadar CHP ile DP’nin yolları kesişmiştir. Bugün de güzel Cumhuriyet’imizi demokrasiyle taçlandırma mücadelemizde siz dostlarımızla yol arkadaşlığı etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.”

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