İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Demirören Medya Grubu’nun, Doğan Medya grubunu satın alırken çiftçiye destek olması gereken Ziraat Bankasından kullandığı 750 Milyon $ krediyi ödemediği” yolundaki iddiaları Meclis’e taşıdı.

“Bu durum kamu vicdanını ve adalet anlayışını zedelemiştir’’ diyerek Maliye Bakanı Lutfi Elvan’dan cevap istedi ve “Ziraat Bankası çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?” diye sordu. TBMM Başkanlığına konu ile ilgili verdiği soru önergesinde, önce çiftinin içinde bulunduğu borç batağını anlatan Subaşı, “Çiftçiye destek amacıyla kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifinin yüksek faizleri, Ziraat Bankası’nın ise kredi vermekte ve yapılandırmada isteksiz tavrı, iklim ve pandemi koşulları, mağdur çiftçiyi toprağını terk edecek noktaya getirmiştir. Hal böyleyken Ziraat Bankasının tarımı teşvik yerine, iktidarın siyasî çıkar ve amaçlarına hizmet için kredi verip tahsil edemediği iddiaları bulunmaktadır” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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