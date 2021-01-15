Çin’le anlaşmaya neden ihtiyaç duyuldu?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye-Çin Arasındaki Suçluların İadesi Andlaşması’nı eleştirdi.

Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergene şu soruları yöneltti: “Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında “Suçluların İadesi Andlaşması”na neden ihtiyaç duyulmuştur? Türkiye’de ikamet eden Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı ‘Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ doğumludur? Bugüne kadar Çin Halk Cumhuriyeti’ne Çin vatandaşı kaç kişi iade edilmiştir? Bunlardan kaçı ‘Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ doğumludur? Bu kişiler hangi suç isnatları nedeniyle Çin’e iade edilmişlerdir? Söz konusu andlaşmanın imzalanma talebi hangi ülkeden gelmiştir? İade talebi için soruşturmanın dahi yeterli olduğu göz önüne alındığında; Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Uygur Türkleri hakkında haksız yere terörist isnadında bulunarak Suçluların İadesi Andlaşması kapsamında Uygur Türklerinin Çin’e iade edilmesi için Türkiye’ye talepte bulunması halinde Türkiye nasıl bir yol izleyecektir?” Ankara – Fatih Karagöz--

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