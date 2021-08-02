Çözüm erken seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’ne gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Ülke sorunlarına çözüm bekliyor, milletin de sabrı kalmadı.. Seçim 2023’te olacak deniyor ve bu 2 sene içinde neler olacak, ne gibi olaylar çıkacak o da belli değil. Çözüm için tek yol var, 2023 veya 2022 olur, bu sandık gelecek. Sandık gelmeden sorun çözülmez, sorunun çözüm anahtarı seçimdir, erken seçimdir. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla sonlandırmış olacağız. Bu, Türkiye’de yaşayan herkesin tarihi sorumluluğudur. Özellikle ilk kez 2023’te oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin tarihi bir sorumluluğu var, bu gençler sandığa gitmeli ve demokrasiden yana oy kullanmalı. Bunu yaptığımız takdirde dünya siyaset tarihine de güzel bir armağan bırakacağız, “otoriter bir yönetimi demokratik yollarla indiren bir ülke” kimliği kazanmış olacağız” ifadelerini kullandı.