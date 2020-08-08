Cumhur İttifakı içine girmeyiz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HaberTürk’e konuştu. Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” teklifine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

“AK Parti’nin bugünkü dâvetini biz şöyle algıladık” diyerek açıklamada bulunan Ağıralioğlu şunları kaydetti: “Memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını eline geçirmiş olmasına rağmen, memleketi toparlayamamışsanız, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştirememişseniz, size muhalefetten katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet, bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Biz İYİ Parti olarak bu hesaba ortak olmayacağız. İYİ Parti olarak tek bir teklifimiz var, Genel Başkanımız defalarca zikretti, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Cumhur ittifakı içine girmeyiz.” Ankara - Recep Gören

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