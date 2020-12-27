'Cumhurbaşkanının sokaktan haberi yok'

MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Konya’nın yerel televizyon kanalı Kanal 42’de Sümen 6 programının konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halktan uzaklaştığını ifade eden Enginyurt, şunları dile getirdi: “Erdoğan, ‘Bu ülkede ekmeğe muhtaç olan hiç kimse yoktur’ dedi. Sayın Bahçeli ne yaptı? Askıda ekmek kampanyası başlattı. AK Partili bir Milletvekili de ‘kuru ekmek yiyorlar, yeter’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta bir fırına girdi. Kendisi ‘Bu ülkede askıda ekmeğe ihtiyaç yok’ dedi. Ekmek aldığı fırında askıda ekmek asılıydı. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, sokaktan o kadar habersiz ki askıda ekmeğe gerek yok diyor, ekmek aldığı fırında askıda ekmek var, onu göremiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halktan koptu. Yanındakiler de ne duymak istiyorlarsa onu söylüyorlar.”