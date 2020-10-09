Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Mü’minin görevi varlıkta şımarmamak yoklukta sabretmektir” sözlerine, “Cumhurbaşkanı vaaz etme makamında değildir” diye tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Mü’minin görevi varlıkta şımarmamak yoklukta sabretmektir” sözleriyle ilgili şu cevabı verdi: “Dini referansları kullanırken çok dikkat etmek lâzım. Eğer bu referanslar kullanılacaksa tutarlı şekilde her alanda kullanmak lazım. Yani Hz. Ömer’in adaleti dedikten sonra en yakınlarını en üst makamlara getirip, en yakın şirketleri yakınlarını bu şirketler üzerinden zengin edip, son üç dört yıl içinde dahi zenginleşen şirketlere bakın onların zenginliğine hiçbir laf etmeyip, onların zenginlik kaynakları konusunda hiçbir söz söylemeyip ülkenin fakirleşen kitlelerine dönüp dini istismar ederek bu şekilde tavsiyelerde bulunmak açık bir şekilde bir istismardır.

‘Tevekkül edin’ demeye hakkı yok

Davutoğlu, devlet görevlerinin vaaz yeri olmadığına dikkat çekerek, “Öncelikle Cumhurbaşkanı kendisinin çevresinin ve son dönemde zenginleşenlerin zenginlik kaynaklarının ne kadar helal olup olmadığına bakmalıdır. Bu kaynakların özellikle Hazine destekli projelerde nerelere harcandığın kullanıldığına bakmak zorundadır. Cumhurbaşkanı kendisine çevresine son dönemde zenginleşenlere dönüp bu zenginlik kaynaklarını şeffaf bir şekilde açıklamadıkça bu ülkenin dar gelirli insanlarına dönüp bu şartlarda sabırlı olun, tevekkül edin deme hakkına sahip değildir. Bunu bir akademisyen kanaat önderi söyleyebilir, ama asla bir Cumhurbaşkanı söyleyemez. Bu yoksulluğun sebebi eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise, Cumhurbaşkanı bundan sorumlu ise bu yoksulluğun hesabını verme makamındadır, vaaz etme makamında değil. Devlet görevleri vaaz yerleri değildir” ifadelerini kullandı.

Halkın fakirleştiğini kabul ediyor

“Devlet görevleri o ahlakı gereğiyle ekonomiye yansıtıp, insanların refahını yükseltme, insanları mutlu etme yeridir” diyen Davutoğlu, “Bir devlet adamı adaleti hâkim kılmakla refahı yaygınlaştırmakla ve kendi yakınlarıyla hükmettiği vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapmamakla yükümlüdür. Şunu kabul etmiş oluyor halk fakirleşti, bu realiteyi kabul etmiş oluyor. Yani bu sözün arkasında temel bir gerçek varsa Cumhurbaşkanı halkın fakirleştiğini kabul ediyor ve sabır tavsiye ediyor. Kendisi ve çevresindeki insanlar uçuşa geçmiş olabilir, ama halk bu ızdırabı çekiyor.”

Ankara - Anka