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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Davutoğlu: Ben parti kurmayı çok mu istedim?

20 Ekim 2019, Pazar 14:09
Kurucusu olduğu AKP’den istifa eden eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Manisa'da düzenlenen programla kuracağı partisinin geçtiğimiz gün yol haritasını açıkladı. Yeniçağ’dan Orhan Uğuroğlu’na konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istişare yoluna tercih etseydi, kötü gidişi engelleyebileceklerini iddia etti.

“Yeni Parti ile yola çıkarken hedefiniz seçimde yüzde 50+1 alarak iktidar olmak mı?” Sorusuna Davutoğlu, “Ben parti kurmayı çok mu istedim? Hayır, sadece AK Parti'de teşkilatlarla vatandaşların yaşadığı şikâyetleri raporlarla sundum. Aksaklıkları düzeltelim istedim. Yanlışlıkları anlattım defalarca dinlemediler önlem almadılar. 100 AKP'liye sorsanız "partinin yenilenmeye ihtiyacı var" diyordu. Biz de Türkiye'yi dolaşırken gördük ki gerçekten büyük çoğunluk partide yenilikten yanadır. AK Parti'ye zarar verme niyetim asla yoktu. İstişare süreci başlatsaydı Sayın Erdoğan, el birliği ile kötü gidişi engellerdik. Karşılığında yaşadıklarımı gördünüz. Başbakanlarını Genel Başkanlarını ihraç etmek istediler. Yüreğim yandı yara açıldı ihraç talebi metnini alınca istifa kararı aldım” yanıtını verdi.

 

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, parti
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