Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya düzenlemesinin demokrasi adına büyük risk taşıdığını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. Adeta yangından mal kaçırırcasına Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilen düzenlemenin AKP döneminde sıkça rastlanılan bir durum olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Komisyon çalışmaları ve genel kurul gündemi dışında, zaten aksak olan hürriyetleri tamamen ‘sakatlama’ ihtimali ile beraber, toplumun tümünü ilgilendirmesine karşın tartışılmayan, konuşulmasına imkân tanınmayan bir yasa değişikliği daha gerçekleşmiş oldu. Ve nihayetinde ‘yapım’ sürecinde konuşulmayan düzenleme, yasalaşması sonrası gündemimize girdi” değerlendirmesinde bulundu. Uysal, sosyal medya mecralarının, devletin değil iktidarın denetimine ve rızasına açık hale getirilmesine aracılık edecek düzenlemeyi son derece riskli bulduklarını ifade etti.

Amaç yönünden sorunlu

Uysal, “Sadece haber alma hürriyetine değil içeriğindeki muğlak ifadelerle iletişim hürriyetine de halel getirecek düzenleme, ne acı ki günbegün gerilediğimiz demokratik ülkeler liginde bizi son sıralara atacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu. Devlet imkânları ve kamu bankalarının imtiyazları ile iktidarın propaganda aracı haline gelmiş bir kısım ana akım medya aracının güvenilirliğini kaybettiğini de söyleyen Uysal şu görüşlere yer verdi: “Madde madde incelendiğinde oldukça masum ve ülke yararına gibi görünse de iktidarın ikircikli tavrı ve bağımsızlığını kaybetmiş yargı düşünülünce riskler görülebilecektir. Yasa yapım süreçleri usûl ve esas bakımından değerlendirilebilir. Ancak söz konusu AKP olduğunda bir de amaç devreye girmektedir. Kaldı ki bu düzenlemenin yasalaşması sürecinde gerektiği ölçüde konuşulmamış olması usul yönünden, içeriğindeki muğlaklıklar açısından bakılınca esas yönünden ve 18 yıllık iktidarları ve ülkenin geldiği hal düşünülünce bu yasa amaç yönünden sorunludur. Sosyal medya düzenlemesi sonrası esas büyük risk; kaidesi ifade hürriyeti olmuş demokrasi adınadır.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA