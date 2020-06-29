Demokrasi ittifakını büyüteceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, gündemle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erdoğdu açıklamasında, “Biz millet ittifakını kurduk ama sandıkta bu demokrasi ittifakına dönüştü, daha da büyüteceğiz. Sakın saray tarafından kurulan tuzaklara kimse düşmesin. Birlikte 84 milyon insan ülkemizi hep birlikte kurtaracağız. Biz bu ülkenin her köşesini seviyoruz, ağacını, kuşunu, lehçesini, türküsünü kökenini hepsiyle seviyoruz. Biz bu ülkeyi severken de başka ülkeden de nefret etmiyoruz. Bizim ülke sevgimizin diğerlerinden farkı şu: Biz bir kökenden geldik diye bu ülkeyi seviyor değiliz. Biz bu ülkenin kültürünü seviyoruz, birlikte yaşamasını seviyoruz. Ve bu ülkeyi sevdik diye de başka hiçbir ülkeden ırkçı bir nefretimiz yok.”