Demokrat-otoriter mücadelesi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Bu ülkenin şu anki mücadelesi demokrat olanlarla otoriter olanların karşı karşıya geldiği mücadele” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, KRT Televizyonuna konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yeneroğlu, 28 Şubat döneminden bahsederek, “Mütedeyyin muhafazakâr kesim o zaman farklı bir noktadaydı. Bugün zannediyorlar ki, bir kitlenin iktidarını korumak. Hayır, böyle bir gündem yok. Mevcut keyfi hukuksuz düzen yarın sizin elinizdeki tüm imkanlara da temel haklarınıza da müdahale edecek. Benim için çok daha büyük utanç şudur, bu kadar adaletsizliğin olduğu bir ülkede anlımız açık biçimde, kafamızı yere eğmeden yürüyemememiz lâzım. Özellikle mütedeyyin muhafazakâr kesimlerin herkesten daha çok utanması, mevcut sistemi herkesten fazla eleştirmesi gerekir” dedi.

Ülkeyi nefret diline sıkıştırıyorlar

“Ülkeyi daha fazla otoriterleşmeye, daha fazla öfke nefret diline sıkıştırmaya çalışıyorlar ve bundan da medet umuyorlar” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Bu eğitim kültürümüzle ilgili. İddialarımıza aykırı biçimde hoşgörüsüzlük kültürümüzle ilgili. 3 yaşından itibaren askerî formasyonla eğitilmiş olmakla ilgili ve bunun beraberinde getirdiği itaat kültürüyle ilintili. Özellikle sağcı kesimde bu, çok çok daha fazla. Maalesef son yıllarda AK Parti’nin sağcılaşmasıyla hatta MHP’lileşmesiyle bununla birlikte de sağ blokun vasatın altı lümpenleştirilmesiyle yakından ilintili bunlar.” Mütedeyyin kesimlerin dinî duyguları istismar edilerek insanların birbirine düşmanlaştırıldığını belirten Yeneroğlu, “28 Şubat’ta solcusu sosyalisti farklı yaşama biçimlerine sahip insanlar, başörtü mücadelende senin koluna girmiş, sen çıkmış diyorsun ki, bu ülkede insan hakları ihlâli olduğunu iddia eden abesle iştigal ediyordur. Ben bundan utanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kindar” nesil yetiştirdiler

Ülkenin temel meselesinin otoriter rejimle mücadele olduğunu söyleyen Yeneroğlu, ““Bu ülkenin temel meselesi, laik-antilaik mücadelesi değil. Ülke bunu aştı Allah’a şükür! Bu ülkenin şu anki mücadelesi demokrat olanlarla otoriter olanların karşı karşıya geldiği mücadele. Bundan sonra ülkenin otoriter bir rejim tarafından mı yönetilmesini yoksa özgürlükçü demokrat bir anlayışla mı Türkiye’nin geleceğini inşa etmek istiyoruz? Bundan sonra bunun mücadelesi veriliyor Türkiye’de” dedi. Yeneroğlu, yeni neslin “kindar” olduğunun altını çizerek, “20 yıldır iktidardasınız ve sizin gençleriniz dahi yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Dindar bir nesil yetiştirme hayali olanlar hep kindar nesil yetiştirdi” şeklinde konuştu.

Bu bile utanç olarak yeter

Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşüne de değinen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Çok değerli bir yolculuktu. Bakmayın birilerinin hafife almasına, aşağılamaya çalışmasına. 70 yaşındaki bir adam Ankara’dan İstanbul’a yola çıkıp yürüyor. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun değil benim gibi insanların yapması gerekiyordu. Bu bile utanç olarak yeter zaten.” “AK Parti’de bulunduğum son bir yılda çocuklarımın yüzüne bakamıyordum” cümlesi ile ilgili ise Yeneroğlu, “O ifade sadece benim duygularım değildi. Aslında AK Parti içinde çok yaygın biçimde paylaşılan bir duygu. Bu da partinin şu anda geldiği, boşaltılmış hali gösteriyor. Kurumsal anlamda parti diye bir şey kalmadı. Bir kişi var ve bu kişinin iktidarını sürdürme amacıyla siyaset yaptığını var saydığı insanlar var” dedi.