Devlet Bahçeli geri adım attı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftaki “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve demokratik sorumluluğu muhalefettir” şeklindeki sözleri “Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var?” sorusunu gündeme getirmişti.

Parti grubunda yaptığı konuşmada bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bahçeli, “Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız” dedi.

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