Devlet kinle yönetilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Adana İl Kongresi’nde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Adana İl Kongresi’nde konuşma yaptı. Öztrak, Suriye politikasını eleştiriler getirerek, “Suriye’nin stratejik limanlarına Rusya, petrolüne Amerika çöktü. Bize de 4 milyon Suriyeliye bakmak kaldı. Daha sınırda bir milyon Suriyeli var gelecek. 40 milyar dolardan fazla para harcadık. Yaptıkları hesap hataları bir değil bin değil. Bu iktidar bize büyük zilletler yaşatmıştır. Ben şu soruyu soruyorum, siz buralarda kimi koruyorsunuz? Kime Mehmetçiğimi kalkan ediyorsunuz? Benim Mehmetçiğimin kanı bu kadar mı ucuz? Açık söyleyeyim, İdlib de Suriye de benim Mehmet’imin kesip attığı tırnak dahi olamaz. Devlet öfkeyle ve kinle yönetilemez, devlet akılla yönetilir. Öfkeyle kalkan zararla oturur” dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Öztrak, “Bugün ülkemiz daha önce görmediği bir ekonomik buhranı yaşıyor. Çocuğu aç, bankalara borcunu ödeyemeyen, işini kaybeden babalar TBMM’ye dayandı” diye konuştu.