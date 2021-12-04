Devlet ve demokrasi krizi var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle Demokrat Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra konuşan Uysal, siyasî partilerin ülkenin can alıcı meselelerini konuşmak için yapılan ziyaretlerin anlam kazandığını ifade ederek, memleketin içinde bulunduğu durum itibariyle istikametini kaybetmiş bir görüntü çizdiğini söyledi. İşsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının çift haneli olduğunu ifade eden Uysal, “Meselenin özünde bir ekonomik krizden daha öte bir devlet ve demokrasi krizi ve yanlış kararlarla kötü yönetilmesi olduğu ortadadır” diye konuştu. Uysal’ın daha önce partilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Erbakan ise, Türkiye’nin problemlerine ve siyasî gündemine ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi. Ziyaretin olumlu geçtiğini ifade eden Erbakan, “Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz