Dil sürçmesi ise niye düzeltilmedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Parlamenter demokrasi artık bizim için, milletimiz için mazi oldu. Çünkü Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor” sözleri tepki çekmeye devam ediyor.

CHP’nin ülkeyi çok partili sisteme taşımakla övündüğünü hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anadolu Ajansı’nın “çok partili sistem” sözlerini “çok partili koalisyon” olarak düzelterek geçtiğini anımsattı. “Çok partili sistem” ile “çok partili koalisyon” ifadelerinin farklı kavramlar olduğuna dikkat çeken Özel, “Dili sürçtüyse, her dili sürçtüğünde paldır küldür açıklama yapan Fahrettin Altun neden konuşmuyor?” diye sordu. Özel, Erdoğan’ın, “Türkiye’nin koalisyonlardan huzur bulmadığını” kastetmesi halinde de bu açıklamanın sorunlu olduğu görüşünde: “Eğer kastedilen koalisyonlardan huzur bulmuyorsa, her halde tarihin, daha çok milletvekili olan partiyi en çok zorladığı koalisyonla karşı karşıyayız.”

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