'Düzce'de 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarı geldi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Soylu, "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır." dedi. AA

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