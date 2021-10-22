CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu il ziyaretleri kapsamında gittiği Kars’ta bir dizi programa katıldı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, erken seçim çağrılarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Milletin sırtına binmiş, kene gibi milletin kanını emiyorlar. Saray ve şürekası perişan etti milleti. Dolar bazında ihale veren, devlete dolarla borç veren insanların tamamı kazandı. Köprüden, yoldan, tünelden geçen, dolarla bu işten gelir elde edenlerin tamamı kazandı. Bu ülkenin fakir fukarası, çiftçiden emeklisine, sanayicisine kadar herkes kaybetti. Ülkeyi tam bir felâkete götürüyor. Ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Toplum daha büyük maliyetlere katlanmasın. Yoksa geçen her gün zaten bizim lehimize, onun lehine değil. Biz bunun da farkındayız ama biz Erdoğan’ı değil ülkeyi düşünüyoruz. O ise sadece sarayı düşünüyor. ‘Ben burada oturayım, ne kadar uzun süre oturursam o kadar daha zenginleşirim’ diyor” ifadelerini kullandı.