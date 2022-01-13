CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, iktidarı işaret ederek, “Efendim, biz Türkiye olarak dünyaya meydan okuyoruz.’ İşsizle mi meydan okunur? Eksi rezervle mi meydan okunur? Bir ülkenin dünyanın dünyaya meydan okumasının tek yolu vardır, üretim. Üretirseniz, alın teri dökerseniz, istihdam yaratırsanız güçlüsünüz. Bu iş lâfla olmuyor, alın teriyle olur(...) Kredili mevduat hesabı faizi, yüzde 24.49’tan 26.42’ye çıktı. Taşıt kredisi yüzde 21’den 26’ya… Hani faiz düşmüştü. Milletin derdi geçim. Bunlar olmuyor, tutmuyor. Dolasıyla her birimizin düşünmesi lâzım” sözleriyle eleştirdi. Zonguldak - Anka

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