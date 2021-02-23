‘El ele verip rezervleri harcadılar’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da katıldığı yerel bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Babacan Merkez Bankası’ndaki rezerv kriziyle ilgili, Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip Merkez Bankası’nın rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı. Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız? “Döviz satışı için ‘hepsi kayıtlı’ diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro” dedi.