'En çok beğenilen siyasetçi' anketi yapıldı

Metropoll'ün yaptığı ankette kullanıcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların, yüzde 41'i AKP cevabını verirken, yüzde 24.8'in tercihi CHP oldu. İlk iki sırayı yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9.8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti. İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8.3 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olurken, bu yıl yeni kuracağı partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan'ın partisi kullanıcıların yüzde 1.7'si tarafından tercih edildi. Anket sonuçlarına göre; partilerin meclise girmeleri için gerekli olan yüzde 10 barajını AKP, CHP ve HDP geçerken, geriye kalan partiler barajı geçmeyi başaramadı. Ankette, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 5.4 olurken, cevap vermekten kaçınan kullanıcılar yüzdenin 7.8'ini kapsadı. EN ÇOK BEĞENİLEN SİYASETÇİ Araştırmanın en çok beğenilen siyasetçiler kısmına bakıldığında ilk ise sırayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu takip etti. Araştırmanın üçüncü sırasında ise bir başka CHP'li, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor. Erdoğan'ı beğenenlerin oranı yüzde 50.2'yi bulurken, Ekrem İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 48.6, Mansur Yavaş'ı en beğenilen politikacılar arasında destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.8 şeklinde.

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