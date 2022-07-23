"En faizci hükümet"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklamalarda bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Enflasyon yüzde 200’lerde, üç haneye çıktı değil mi? Biz 34 yıl; iki hane, üç hane süren enflasyonu aldık, 2003-2004’te tek haneye indirdik. Dün Merkez Bankası ne diyor? ‘Küresel barış sağlanırsa ben de enflasyonu indireceğim’ diyor. Lafa bak. Bizim enflasyonu, bizim zamları küresel barışa bağlıyor. Hani 1960’larda hippiler vardı ya, ‘barış barış’ diye dolaşırlardı, onlar gibi. Yahu biz enflasyonu düşürdük de Allah aşkına bunun mızmızlığını mı yaptık, mazeretini mi bulduk” dedi.

EN BÜYÜK FAİZİ ÖDEYEN HÜKÜMET

Babacan, ödenen faizle ilgili olarak ise, “Ülke büyük ülke. Bakın, bu yılın bütçesinde ne kadar faiz ödeyecekler biliyor musunuz? Meclis kapanmadan ek bütçe geçirdiler. O ek bütçeyle beraber bu yıl faize ödeyeceği rakam devletin tam 400 milyar lira. Eski parayla 400 katrilyon. Peki, tarıma verilen destek ne kadar? Bütün tarım destekleri; çay, fındık, buğday, pamuk, mazot, gübre, Ziraat Bankası’nın kredileri topla, ek bütçe ile tarım desteği 40 milyar lira. Cumhuriyet tarihinin en büyük faizini ödeyen hükümet oldu bu hükümet.” ifadelerini kullandı.